Mädchen und Buben feiern Weihnachten ohne Eltern

„Die Kinder geben aber auch viel zurück, es sind die kleinen Erfolgsmomente, wenn mich eines der Kinder in der Nacht aufweckt und stolz erzählt, dass das Bett trocken ist“, so der Kinderdorfvater. Die Kinder, die mittel- bis langfristig in der WG untergebracht sind, kommen mit einem schweren Rucksack an emotionalen Ballast in die Einrichtungen. „Wir sind keine Familie, aber wir versuchen es“, meint Pauser.