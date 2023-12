Landesrätin will neuen „Papierkram“ für Bauern

„Vom Feld in den Aktenordner“ heißt demnächst womöglich auch in Oberösterreichs Landwirtschaft ein neues Produktionsprinzip. Soll heißen: Nach den Unternehmen, etwa im Verarbeitungsbereich, sind nun auch die Bauern gefragt, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Das birgt Potenzial für viel Papierkram in sich. Was sagt Drescher-Pilotin (in der Karikatur) Michaela Langer-Weniger (ÖVP) dazu? Agitiert die Agrarlandesrätin gegen die klimaschutzrelevante Berichterstattung? Nein, im Gegenteil: „Die Landwirtschaft läuft Gefahr, als Sündenbock für klimarelevante Emissionen herhalten zu müssen. Es ist daher unerlässlich, dass wir auch in der Landwirtschaft Nachhaltigkeitsberichte erstellen und aufzeigen, was wirklich Sache ist.“ Nämlich, dass sich die Landwirtschaft nicht bloß zum Klimaschutz bekenne, sondern auch viel dafür leiste.