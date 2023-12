„Niederösterreichisch für Anfänger“ zu Weihnachten

Kennen Sie zum Beispiel den Brauch der Barbarazweige? TikToker Janik Nicolini erklärt es Ihnen: „Das sind Kirschzweige, die traditionell am 4. Dezember - am Tag der Heiligen Barbara -, abgezwickt und in eine Vase gestellt werden.“ Was hat das jedoch mit Weihnachten zu tun? Wenn diese bis Weihnachten aufblühen, soll das Glück für das neue Jahr bringen.