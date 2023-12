Neue TikTok-Serie lernt Ihnen niederösterreichisch

Raten Sie mit!

Hätten Sie gewusst, was eine „Gmoa“, ein „Aumpa“ oder ein „Kriecherl“ ist? Unser TikToker Janik Nicolini erklärt, was die Begriffe bedeuten. Am Ende jedes Videos hat sich der Moderator auch ein kleines Quiz überlegt. Die Auflösung dazu gibt es immer in der nächsten Folge von „Niederösterreichisch für Anfänger“.