Zerstörung in der Ostukraine „wie in Verdun“

Die Zerstörung in Marjinka sei das Ergebnis der Überlegenheit der russischen Artillerie, so der Oberst des österreichischen Bundesheers. Denn die Invasoren hätten zwischen sieben- und zehnmal mehr Geschütze als die Ukrainer. Monatelang wurde Marjinka mit Rohr- und Raketenwerferartillerie beschossen. Es sei „wie am Isonzo oder in Verdun“, zieht Reisner Vergleiche zu den verheerenden Schlachten im Ersten Weltkrieg.