Schiff ahoi: Papp-Spielmöbel aus Graz

Der aktuelle Bestseller ist nach wie vor das Schiff aus Stunde null. Es soll der wortwörtlichen Plastikflut an Spielzeugen in den Kinderzimmern kontern. Zu kaufen gibt es die Grazer Produkte unter anderem bei „Chic Ethic“ in Graz und „Stickfantasien“ in Gleisdorf - und selbstverständlich online.