Ennstaler fertigen aus Holz Uhren und Schmuck

Die Erinnerung an ihre Hochzeit hat ein deutsches Ehepaar direkt am Handgelenk: Es hat sich einst am Museumsschiff „Seute Deern“, das jahrzehntelang im deutschen Bremerhaven vor Anker lag, getraut. Vor zwei Jahren wurde das Schiff abgewrackt, aus Teilen des Holzes hat die steirische Firma Waidzeit Uhren angefertigt. Das deutsche Paar hat sich zwei Stück gegönnt.