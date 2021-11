So beliebt ist die Weihnachtslotterie „El Gordo“

90 Prozent Teilnahmequote: Darum ist El Gordo in Spanien so beliebt

Die Auslosung wird live im Fernsehen übertragen und dauert mehrere Stunden: Während dieser Zeit werden jeweils parallel eine Losnummer und ein Preis aus zwei voneinander unabhängigen Trommeln gezogen, und zwar so lange, bis alle Preise vergeben wurden. Der Grund, warum El Gordo, also übersetzt „der Dicke“, bei den Spaniern seit über zwei Jahrhunderten so beliebt ist, liegt in erster Linie in den hohen Gewinnen, die mit etwas Glück möglich sind. Insgesamt werden 2,4 Milliarden Euro unter die Leute gebracht. Das bedeutet für den Hauptgewinner eine Summe von 4 Millionen Euro.