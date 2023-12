Lotto-Wahnsinn „El Gordo“: 2,6 Mrd. Euro im Topf!

Mit der Weihnachtslotterie „El Gordo“ - übersetzt „Der Dicke“ - startet Spanien jedes Jahr am 22. Dezember in die Weihnachtsfeiertage. Wie seit Generationen werden die Gewinnzahlen und die dazugehörigen Preise bei der ältesten Lotterie der Welt, die erstmals 1812 in Cádiz stattfand, von Kindern des Internats Teatro Real vorgesungen.

Die größte Lotterie der Welt schüttet alle Jahre wieder riesige Gewinnsummen aus. In diesem Jahr sind es insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Der Hauptgewinn, genannt „El Gordo“, beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, weil jede der 100.000 Losnummern 172 Mal verkauft wird.

“El Gordo“ bietet nicht nur den Hauptjackpot, sondern auch viele Nebengewinne. Die Chance, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei 1 zu 100.000.

Dank Lottoland können auch Österreicher online teilnehmen und somit Teil der jährlichen Feier sein. Die „El Gordo“-Lose sind online erhältlich.

Für 249,99 Euro ist ein ganzer Lottoschein erhältlich, während „Décimos“, also Zehntel eines Lottoscheins, für 34,99 Euro angeboten werden - eine beliebte Wahl für Gruppenkäufe. Für Einsteiger gibt es die Option, 1/100 Anteile, sogenannte „Participaciones“, bereits ab 4,99 Euro zu erwerben. Mit einem „Décimo“ besteht die Chance auf einen Hauptgewinn von bis zu 400.000 Euro.