Atemloses Festtags-Fernsehen mit Helene und Co.

„Frohes Fest!“, heißt es an dieser Stelle nicht nur von uns, sondern auch von den TV-Sendern: Neben vielen Klassikern („Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am 24. 12. um 13.15 Uhr, ARD; „Die Feuerzangenbowle“ und die „Sissi“-Trilogie) sind an den Festtagen auch Erstausstrahlungen zu finden. Etwa die Free-TV-Premiere von „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise oder die RTL-Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ sowie ein „Traumschiff“ und ein „Tatort“ (jedoch nicht am Sonntag, sondern am Dienstag, dem Stefanitag). Außerdem gibt es nach drei Jahren Pause endlich wieder atemlose Weihnachten in der „Helene Fischer-Show“. Das Programm ist proppevoll mit Höhepunkten - hier eine Auswahl