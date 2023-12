Starnacht am Wörthersee mit sechs Supershows

Ein Highlight am Schlagerhimmel ist die Starnacht am Wörthersee, die heuer das 25 Jahr-Jubiläum feiert. Ihre Verträge für die Generalprobe am 12. Juli und die TV-Show am 13. Juli bereits unterzeichnet haben Ben Zucker, die Seer sowie Thorsteinn Einarsson. Die Fantastischen Vier kommen zum Finale des Konzertmarathons am 14. Juli.