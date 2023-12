Genial! So viel bleibt Ihnen 2024 mehr im Börserl

Auf bis zu 11,2 Prozent kletterte die Inflation in Österreich in diesem Jahr. Damit gehörten wir in Westeuropa zu den negativen Spitzenreitern. Klar, dass derartige Preissteigerungen in allen Bereichen nicht durch jährliche Gehaltserhöhungen aufgefangen werden können. Damit die Kaufkraft der Österreicher nicht komplett kollabiert, steuerte die Regierung mit einigen Maßnahmen dagegen. Die nächsten positiven Auswirkungen werden ab dem 1. Jänner 2024 spürbar.