Bis Weihnachten steht uns turbulentes Wetter bevor

Sturmböen um 100 km/h werden erwartet

Am Freitag stellt sich eine ausgeprägte Nordwestlage ein. In den Alpen kommen zum Wochenendbeginn, aber auch am Samstag große Regen- und Schneemengen zusammen. Zudem wird es zunehmend stürmisch: Der Wind legt noch etwas zu und weht an der Alpennordseite und in einigen Tälern der Nordalpen kräftig mit Sturmböen aus West. In der Nacht zeichnen sich von Oberösterreich bis ins Wiener Becken teils schwere Sturmböen um 100 km/h ab. Auf den Bergen gibt es sogar Orkanböen.