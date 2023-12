Mann (38) stirbt bei Wohnungsbrand in Amstetten

Bei einem Brand in seiner Wohnung in Amstetten ist ein 38-Jähriger ums Leben gekommen. Der Tod dürfte Polizeiangaben zufolge bereits vor Tagen eingetreten sein. Die Leiche wurde am Montagabend entdeckt. Als Ursache sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein unsachgemäßer Umgang mit Zigarettenasche festgestellt worden, so die Polizei.