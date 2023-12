Ein Stern weg, aber am Horizont gibt’s Lichter

…Stefan Brennsteiner: Der 32-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den besten 15 Riesentorläufern der Welt und ist auch beim ÖSV gesetzt. So führt bei Großevents kein Weg am Niedernsiller vorbei. Weil Brennsteiner zudem oft mit Fortlauf der Saison noch besser in Fahrt kommt, könnte ihm der Termin (4. bis 16. Februar zusätzlich zugutekommen.