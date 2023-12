Eine Talenteschmiede, wie sie im Buche steht

„Alles, was du brauchst“

Leute wie er sind es, die dafür sorgen, dass sich Österreichs Wintersportfans Jahr für Jahr über Erfolge freuen dürfen. Das weiß auch Simon Eder zu schätzen. „In Saalfelden wird das Ehrenamt großgeschrieben“, betont er. Ein Ende der Talentschmiede ist nicht in Sicht, wie gerade die Biathleten beweisen. Mit Anna Andexer, Fabian Müllauer und Lukas Haslinger sorgten zuletzt drei Saalfeldener für Stockerlplätze im Junior Cup. Tenor des Trios: „Die Möglichkeiten bei uns sind genial. Du hast alles, was du brauchst und wirst von klein auf unterstützt. Das macht es aus.“