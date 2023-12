Lienzerin am Platz mit Sinner: „War schon nervös!“

Mit 15 auf dem Weg in die Spitze

Und das alles zahlt sich aus! Denn in Ägypten gelang ihr Anfang Dezember der Sprung in die WTA-Rangliste. Dort rangiert sie nun auf Platz 1364. Nächstes Jahr will sie sich weiter nach vorne arbeiten, ist ob ihres jungen Alters aber eingeschränkt. „Bis 16 darf man nur zwölf WTA-Events spielen - es wird also ein Mix mit der Junioren-Turnierserie werden.“