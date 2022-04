Osttiroler Tennis-Talent (14) darf zu ATP-Masters

Tennis-Akademie

Nach dem Aus in Runde drei beim nächsten Turnier in Wien weilt sie wieder an der Tennis-Akademie von Trainer Max Sartori in Vicenza. Dort trainiert die 1,80 Meter große Lienzerin ja für ihre Profi-Karriere. „Sie lernt in Italien alles, was sie braucht, baut Grundkraft auf - um in etwa zwei Jahren dann voll durchzustarten.“