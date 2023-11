Lienzer Talent trainiert unter Grand-Slam-Siegerin

Kurz vor Eintritt in die Weltrangliste

Davor hatte die 15-Jährige im Einzel ihren ersten Sieg in einem Hauptbewerb bei den Erwachsenen gefeiert, Ayebandejo (Eng) 6:0, 6:0 vom Platz gefegt. Endstation war im Achtelfinale gegen Peeters (Hol) in drei Sätzen. Weil Tagger im Juni in Pörtschach mit dem Einzug in den Hauptbewerb Punkte für die Weltrangliste geholt hatte und nun wieder, steht sie vorm Eintritt in die Weltrangliste. Dafür benötigt es drei Ergebnisse. Das dritte kann sie am Mittwoch in Ägypten holen: Da packte sie die Quali, trifft auf Pawlikowska (Pol).