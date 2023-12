Immer mehr Anzeigen gegen Sozialleistungsbetrüger

Ein kroatisches Ehepaar hat über Jahre hinweg in Österreich Sozialleistungen kassiert - obwohl sie in der Obersteiermark nur einen Scheinwohnsitz hatten und die meiste Zeit in ihrem Heimatland weilten. Auf Kosten der österreichischen Steuerzahler flossen mehrere zehntausend Euro an die Kroaten. Anfang Dezember flog der Betrug nach monatelangen Ermittlungen auf, das Paar wurde angezeigt. Ein typischer Fall von Sozialleistungsbetrug - und bei Weitem kein Einzelfall.