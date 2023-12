Im Weihnachtstrubel lauern zahlreiche Ladendiebe

Geldtaschen von Kunden gestohlen

Doch nicht nur Geschäfte werden im Weihnachtstrubel bestohlen, sondern oft auch ihre Kunden. So wurde am Montag in einem Einkaufsmarkt in Zell am Ziller einer 61-Jährigen die Geldtasche samt diverser Schlüsseln gestibitzt. „Bereits am Samstag wurde eine 89-Jährige in Brixen im Thale Opfer von Taschendieben“, heißt es seitens der Polizei.