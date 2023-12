Mehr als Zahlen - Ein Denkspiel für jedermann

Zahlen sind nicht jedermanns Sache. Man assoziiert Zahlen schnell mit hohen Rechnungen, mit peinlichen Situationen aus dem Mathe-Kurs in der Schule oder auch mit dem fortschreitenden Alter. Wer so denkt, würde vermutlich nie auf die Idee kommen, freiwillig ein Sudoku zu lösen. Dabei gibt es unzählige Vorteile, die das Lösen von Sudokus so mit sich bringt und man muss auch kein Mathe-Ass in der Schule gewesen sein, um ein Sudoku problemlos auszufüllen. Außerdem stecken einige interessante Fakten hinter den beliebten Logikrätseln.