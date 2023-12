Sechs Lebendfallen und eine tote junge Katze

Es ist noch nicht lange her, dass in St. Florian bei Linz eine vermisst gewesene Katze mehrere Tage lang in einer Lebendfalle gefangen gewesen sein soll. Die dreifache Katzenbesitzerin Sabine O. war deshalb am Sonntag aus Sorge mit einer Freundin im Nachbarort Niederneukirchen in einem Waldstück spazieren, von dem sie wusste, dass Lebendfallen aufgestellt sind.