Zwei völlig verwahrloste Hundewelpen gerettet

Die Finderin wurde in weiterer Folge eruiert und Kontakt aufgenommen. Bei ihr befanden sich beide Welpen in Obhut. Sie gab an, dass sich die Hündchen zum Zeitpunkt ihres Auffindens in einem erbärmlichen Zustand befanden. Beide waren massiv verdreckt, mit Kot verschmiert, ausgehungert und ein Welpe hatte eine kupierte Rute. Die Finderin hatte daraufhin sofort die Versorgung der Jungtiere veranlasst.