Gefahr für Kunden: Razzia in Paket-Abholstation

Rund um Weihnachten ist das Paketaufkommen in Wien am Höchststand. Vor dem Fest wollen viele noch ihre Geschenke bestellen, danach werden die ungeliebten Produkte wieder zurückgeschickt. Für die Paketbranche ist das eine logistische und menschliche Herausforderung. Wie es nicht geht, das zeigt der aktuelle Fall einer Abholstation - die eigentlich ein Supermarkt ist - in Hernals. Hier türmen sich Hunderte Pakete zwischen Lebensmittel. Das und weitere spannnende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.