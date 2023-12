Tiroler Hände„bauen“ die lieblichsten Töne

Erst kam die Ausbildung in der Geigenbauschule in Mittenwald in Bayern, dann folgten fünf lehrreiche Jahre als Geselle im Schweizer Thun. „Mein Lehrmeister war schwerhörig, hat aber genau gewusst, was man tun muss, damit ein Instrument gut klingt“, schwärmt der Tiroler, der 1996 in der Schlossergasse in Hall erstmals seine eigene Werkstatt einrichten durfte.