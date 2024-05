Mit Drachenflieger abgestürzt und schwer verletzt

Kurz vor 13.30 Uhr wollte der Mann mit seinem Drachenflieger im Gemeindegebiet von Gaimberg am Startplatz „Ebnerfeld“ in 1397 Metern Seehöhe zu einem Höhenflug starten. Kurz nach dem Start verlor der Deutsche aufgrund einer zu geringen Anlauf-Geschwindigkeit allerdings an Höhe und touchierte mit dem Lenktrapez den Wiesenboden.