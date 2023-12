Nächster Bad-Beschluss schlägt wieder hohe Wellen

Eine Preissteigerung, die auch im politisch bekanntlich ja sehr bunt besetzten Gemeinderat unterschiedliche Reaktionen hervorrief. Die FPÖ kommt bei der selben Rechnung zu einem anderen Ergebnis und erwartet „versteckte“ Mehrkosten. Stadtrat Martin Zöhrer und Co. hätten von Anfang an eher eine Sanierung bevorzugt. In dem Zusammenhang verwiesen die Freiheitlichen auf das „Welldorado“ im oberösterreichischen Wels, das in nur zweieinhalb Jahren um rund zwölf Millionen Euro saniert wurde.