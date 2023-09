Das älteste neue Bad, das Sie je gesehen haben

Die Kostenexplosionen in der Baubranche ließen viele Pläne zur neuen Badearena in Krems an der Donau ins Wasser fallen. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird nunmehr über den Bau der neuen Arena sinniert. Wie die „Krone“ erfuhr, wird das Konzept für das Vorhaben nun sogar noch einmal überarbeitet. Die für das Jahr 2025 geplante Fertigstellung droht zu kippen.