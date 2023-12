Ohne neu eingebauten Lift gibt‘s kein Heimkommen

Derzeit ist der Vater eines sechsjährigen Buben im Rehabilitationszentrum „Weißer Hof“ und kämpft darum, zumindest die Hände wieder benutzen zu können. Denn ab der Brust ist der 46-Jährige gelähmt. Damit er nach Hause kann, müssen zwei Komponenten stimmen: Einerseits muss er genügend Kraft in den Armen haben, um zuhause bei seiner Versorgung mithelfen zu können und andererseits muss ein Lift her, damit er daheim überhaupt hinein kann. Die Kosten für den Lift belaufen sich allerdings auf mehr als 40.000 Euro. Geld, das die Familie nicht in der Lade liegen hat.