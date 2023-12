„Brauchst 20 Prozent Können und 80 Prozent Eier“

Nächste Woche Heim-Weltcup in Steinach am Brenner

Ebenfalls in St. Moritz am Start ist Nico Pajantschitsch, dem von Geburt an der rechte Unterarm fehlt. Der Kärntner erklärt vor der ersten Abfahrt: „Die Formkurve geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, obwohl ich noch nicht ganz da bin, wo ich für die ersten Rennen gern sein möchte. Aber ich werde schnell fahren und alles geben.“ Hansis Schwester Veronika startet dann wie auch Markus Salcher und Thomas Grochar nächste Woche beim Heim-Weltcup in Steinach am Brenner in den Technikbewerben in die Saison.