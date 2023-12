Kunden lassen sich mehr Zeit für Weihnachtseinkauf

Alex Stelzer vom Buchhandel Alex in Linz freut sich: „Bücher werden wieder mehr gekauft als in den vergangenen Jahren.“ Am besten verkaufen sich neben aktuellen Bestsellern hochklassige Romane. „Die Kunden sparen eher insofern, als dass sie qualitativ hochwertiges Spielzeug einkaufen, das länger hält“, heißt aus dem Spielwarenladen Zechel auf der Linzer Landstraße.