Nationalrat, Ortschef ... und jetzt auch Präsident

Tägliche Bewegungseinheit an Schulen

Mit der burgenländischen „Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich“ will Köllner „als aufgeschlossener Sportdachverband und moderner Dienstleistungsbetrieb auftreten“, der flächendeckend seine Vereine fördert und damit eine wichtige Basis für den Sport bietet. „Wir werden auch erster Ansprechpartner für Schulen sein, um die tägliche Bewegungseinheit durchsetzen zu können.“ Weiters will der Neo-Präsident Schwimmkurse forcieren – 160.000 Kinder in Österreich können sich nicht über Wasser halten. „Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Unfällen. Das kann nicht sein!“