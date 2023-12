Bürgermeister sehen Alarmstufe Rot

Rettungseuro um 89 Prozent angehoben

„Schuldenabbau, Rücklagenbildung und Investitionen sind für Gemeinden zum Traum geworden“, meint Unger. In seiner Kritik steht auch die Erhöhung des Rettungseuros um 89 Prozent. Für SPÖ-Klubobmann Roland Fürst ein Zeugnis, das „klare Bruchlinien innerhalb der ÖVP zeigt, denn im Rettungsbeirat gab es dafür auch die Zustimmung vom Gemeindebund.“ Beanstandungen gibt es von Ollersdorfs Bürgermeister Bernd Strobl auch an der mangelnden Transparenz im Land. „Belege von den Abzügen sind Fehlanzeige. Wir Gemeinden werden nicht einmal darüber informiert, was mit dem Geld des Bundes, welches uns zusteht, passiert“, ärgert sich Strobl, der auch die Einbindung von Gemeinden in Verhandlungen um die Verteilung der Ertragsanteile einbinden möchte.