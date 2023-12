„Ein Menschenleben ist wichtiger als der Fahrplan“

Auto in Gleisnähe

Im Oktober vergangenen Jahres kam es zu so einer Ausnahme: Köfler hatte Nachtdienst und musste kurz vor Arbeitsende den ersten Railjet in der Früh von Bregenz nach Bludenz bringen. Bis Feldkirch verlief alles routinemäßig, bis sich der Fahrdienstleiter bei ihm meldete: Der entgegenkommende Zug hätte ein verunfalltes Auto in Gleisnähe in Richtung Nenzing gesichtet, hieß es.