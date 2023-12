Mutter erwischt Sohn bei Sex mit Lehrerin

Die Mutter machte Fotos von dem Auto sowie dem Kennzeichen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Trotz des nicht so jungen Alters des Schülers und obwohl beide angaben, dass sie sich in einer einvernehmlichen Beziehung befinden, handelt es sich um ein strafbares Delikt. Sex zwischen Lehrpersonen und Schülern ist in North Carolina strikt verboten.