Wie es für Schwestern ist, im Kloster zu leben

Eine Gemeinschaft zwischen den Schatten einer dunklen Vergangenheit und der Suche nach Zukunftsperspektiven: „Krone“-Redakteurin Nicole Greiderer hat einen Tag mit den 40 Klosterfrauen der Tertiarschwestern in Hall in Tirol verbracht und erfahren, warum sie sich für ein Leben für Gott entschieden haben - und wie so ein Leben eigentlich ausschaut.