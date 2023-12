Tiroler Polizist hatte in höchster Not Schutzengel

Rotkreuz-Team aus Telfs dankt Ersthelfern

Nur kurze Zeit später treffen Notarzt und Rettungsmannschaft vom Roten Kreuz Telfs am Unglücksort ein. Sie führen die Erste-Hilfe-Maßnahmen nahtlos fort. „Aufgrund der guten Vorarbeit gab der Patient nach dem ersten Defibrillationsschock bereits wieder Lebenszeichen von sich“, lobt Rotkreuz-Sprecher Daniel Struggl das beherzte Eingreifen der Ersthelfer und ergänzt: „Das einzige, was man in so einer Situation falsch machen kann, ist nichts zu tun!“