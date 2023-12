Neues Lernen: „Unterricht ist aller Übel Anfang“

Reges Treiben auf dem Schulhof, Mädchengruppen lachen, Burschen stehen im Kreis - die Alemannenschule im deutschen Wutöschingen wirkt auf den ersten Blick völlig normal. Sobald die Klingel ertönt, stürmen die Schüler aber nicht in ihre Klassenzimmer, warten ehrfürchtig auf ihre Lehrer. In Gruppen sitzen sie am Boden, in gemütlichen Sitzecken oder tippen still in ihr Tablet auf Arbeitsplätzen. Denn den bei uns so verbreiteten Frontalunterricht gibt es dort nicht.