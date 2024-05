Applaus auf der ganzen Welt

Kreischende Teenager-Girls vor dem Hotel neben den Champs-Élysées, Autogramme während des Frühstücks in New York, Selfies in Melbourne. Die „Krone“ erlebte hautnah mit, in welche Sphären Dominic Thiem aufgestiegen war. Bodenständig, freundlich und authentisch, Starallüren waren ihm fremd. Mit seinen krachenden Winnern und dem großen Kämpferherz riss er weltweit das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin, einflussreiche Blätter wie die „New York Times“, „L’Équipe“, „Marca“ oder „La Gazzetta dello Sport“ widmeten dem Lichtenwörther die Titelseiten.