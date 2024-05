Wechselhaft und mäßig warm: So wird kommende Woche

Am Donnerstag bleibt es vor allem an der Alpensüdseite und im Südosten unbeständig mit einigen Regenschauern, nachmittags können dann aber auch in den Nordalpen einzelne Gewitter entstehen. Insgesamt am freundlichsten mit den meisten Sonnenstunden ist es im Norden und Osten. Der Wind bläst im Osten und in Föhnstrichen lebhaft bis kräftig aus Südost bis Süd. Nach Tiefstwerten von sieben bis 13 Grad, sind am Donnerstag maximal 16 bis 23 Grad zu erwarten.