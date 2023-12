Vater und Sohn züchteten im Keller gemeinsam Gras

Drei Großabnehmer ausgeforscht

Das Landeskriminalamt OÖ und der Kriminaldienst des Bezirkes Wels-Land konnten die Produktion von cirka 18 Kilogramm Cannabiskraut und mehr als 2,5 Kilogramm halluzinogenen Pilze nachweisen. Bei den Ermittlungen wurden drei Großabnehmer ausgeforscht und festgenommen. So wurde am 14. August ein 35-Jähriger in seiner Wohnung in Salzburg festgenommen. Während der Wohnungsdurchsuchung wurden insgesamt mehr als 1.000 Gramm Cannabiskraut, cirka 34 Gramm Haschisch, etwa 17,5 Gramm Kokain sowie Drogengeld gefunden und sichergestellt.