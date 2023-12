EU sagt Kinderarbeit und Sklaverei Kampf an

Kinderarbeit und Sklaverei - zahlreiche Firmen profitieren von diesen schrecklichen Arbeitsbedingungen. Doch die EU will diesen Umständen einen Riegel vorschieben. Jahrelang diskutierten die Politikerinnen und Politiker, wie eine solche Verordnung aussehen soll. Am Donnerstag konnten sie sich in Straßburg einigen.