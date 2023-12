Alkolenker verursacht Unfall am Parkplatz

Der 35-Jährige war am Mittwochabend in der Karolingerstraße in Salzburg unterwegs, als er in einen Parkplatz einbog. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto einer 39-jährigen Flachgauerin und krachte seitlich in das Fahrzeug. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.