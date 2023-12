Geschlossenes Pflegeheim wird wieder aufsperren

In welcher Form und ab wann es wieder in Betrieb gehen wird, ist aktuell unklar, fix ist derzeit lediglich der Standort einer künftigen Pflegeeinrichtung in der Elisabethstraße. Die Gemeinde hatte sich jedenfalls sofort nach der Bekanntgabe der Schließung kämpferisch gezeigt. Sogar eine Resolution wurde verabschiedet, die an Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übergeben wurde. Die Überzeugungsarbeit hat sich offenbar bezahlt gemacht ...