Gemeinde wehrt sich gegen Pflegeheim-Schließung

Eine alte Gemeinde

Im beliebten Heurigenort will man dies aber nicht so einfach hinnehmen. Der Gemeinderat hat daher nun eine Resolution verabschiedet, mit der man sich klar gegen die Schließung ausspricht und die an Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übergeben wird. Darin betont man auch, dass man in Perchtoldsdorf einen der höchsten Altersdurchschnitte im Lande hat - jeder Vierte über 65 Jahre alt ist - und man daher ein lokales Pflegezentrum als absolut notwendig sieht. Nebenbei merkt man noch an, dass man nicht in diese Entscheidung eingebunden war oder vorab informiert wurde.