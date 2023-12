Tiroler Wirtschaft ist fest in männlichen Händen

Frauenanteil an Spitze der Sparten bei 20,3 Prozent

Von den Banken und Versicherungen bis hin zu Transport und Verkehr gibt es in der WK sieben Sparten. Diese werden von insgesamt 64 Köpfen vertreten. Davon sind 51 Männer und 13 Frauen. Der Frauenanteil liegt somit bei 20,3 Prozent. Ein noch schlechteres Ergebnis kommt bei einer Analyse der 75 Fachgruppen heraus. Hier zählte die „Krone“ exakt 240 Köpfe an der Spitze, also Obleute und deren Stellvertreter. Das Ergebnis: 203 Männern stehen 37 Frauen gegenüber. Der Frauenanteil hier: 15,4 Prozent.