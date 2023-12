Harry Kane über Bayern-Wechsel: „Es war schwierig“

Das soll sich jedoch bald schon bald ändern, die Familie will gemeinsam eine Luxus-Villa in einem Münchener Vorort beziehen. Vom Familienglück beflügelt, will der 89-fache englische Teamspieler dann nach dem Winter dort weitermachen, wo er aufgehört hat: beim Toreschießen. „Wenn ich nicht mehr treffe, sobald meine Familie nach München gezogen ist, muss ich sie wieder zurückschicken“, scherzte Kane indes.