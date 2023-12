LASK-Trainer Thomas Sageder als Spion in Lyon

Dazu sind die Linzer auf Schützenhilfe des FC Liverpool angewiesen, der gegen Union Saint-Gilloise auf keinen Fall verlieren darf. Da kommt es nicht wirklich gelegen, dass die Klopp-Elf drei Tage nach Europa in der Premier League ausgerechnet auf den Dauerrivalen Manchester United trifft. Ein aufgeladenes Prestigeduell, dass für die Reds eindeutig wichtiger ist, als ein Sieg in Belgien in einem Bewerb, in dem man sich ohnehin schon für das Achtelfinale qualifiziert hat.