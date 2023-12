Lustenaus Trainersuche gestaltet sich schwierig

Mehrfach tauchte auch der Name Robert Ibertsberger auf der Gerüchtebörse auf. Der ehemalige Ried-Coach legte Ende November sein Traineramt beim ASKO Oedt nieder, was die Spekulationen um einen eventuellen Wechsel nach Lustenau befeuerten. Auf Nachfrage der „Krone“ verneint der 46-Jährige einen direkten Kontakt mit der Austria, scheint aber prinzipiell nicht ganz abgeneigt sein. „Ich müsste mir das Ganze einmal anschauen“, meint der Ex-Teamspieler. Sollte es tatsächlich noch kein Gespräch gegeben haben, scheint ein Engagement aber äußerst unwahrscheinlich, weil die Zeit in Lustenau drängt.